الصغير: المنفي يعقد صفقة مع الدبيبة لاستمراره كرئيس حكومة بعد 24 ديسمبر

أكد حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية المؤقتة السابقة، أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يعقد صفقة مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لشرعنة الاستمرار بعد 24 ديسمبر.

وقال «الصغير» في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، إن “المنفي يعقد صفقة مع الدبيبة وذلك بتكليف الدبيبة بتشكيل حكومة بحيث يحاول شرعنة الدبيبة للاستمرار بعد تاريخ 24 ديسمبر”.

وتابع؛ “ويقوم الدبيبة بتقديم تغييرات في بعض الوزارات”.

وختم “سنرى إذا كان الكوني واللافي جزء من الصفقة مدفوعة الثمن؟”، موضحًا “هذه الصفقة برعاية علي الصلابي وعلي الدبيية وبمباركة كل الاسلام السياسي”.