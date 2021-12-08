عقب اقتحام مقر المفوضية.. افحيمة يطالب بوفق العبث بالعملية الانتخابية

العنوان-طبرق

طالب عضو مجلس النواب، صالح افحيمة بوقف العبث بالعملية الانتخابية في ليبيا؛ ويأتي ذلك عقب اقتحام مسلحين لمقر مفوضية الانتخابات.

وقال عضو النواب في بيان له عبر صفحته بـ فيسبوك: “عندما تصادر رأي الأغلبية وتعيق تحقيق رغباتهم في ممارسة حقهم الديمقراطي فإنك تكون قد تخليت عن السلمية في تعبيرك عن رأيك ودخلت في طور محاولة إخضاع آراء الآخرين لرأيك.

وأكد افحيمة أن الانتخابات ليست هدفاً في حد ذاتها وإنما وسيلة للوصول إلى الاستقرار السياسي.

واختتم افحيمة البيان قائلا: “من يرتضي الديمقراطية سبيلا للحكم وطريقة للوصول إليه، يجب عليه أن يقبل نتائجها”.

وكان قد اقتحم محتجون المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس وبدأوا اعتصاما داخل سور المفوضية، حيث أظهرت مقاطع فيديو عشرات الأشخاص يعبرون عن رفضهم للعملية الانتخابية إلى حين إجراء استفتاء على الدستور.

ووصف المقتحمون أنفسهم بأنهم ثوار 17 فبراير، من طرابلس والزاوية ومصراتة.

وقام المقتحمون بنصب خيمة داخل سور مقر المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذ اعتصام، رافعين شعارات “لا للانتخابات بدون دستور”.

يأتي ذلك بينما قرر مجلس النواب الثلاثاء تشكيل لجنة نيابية للتواصل مع المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس قبل الجلسة المُقبلة.