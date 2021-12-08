طقس اليوم.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وطقس مستقر في معظم المناطق

تتلاشى السحب الممطرة تدريجياً على مناطق الشمال الشرقي من البلاد، فيما يميل الطقس للاستقرار على معظم المناطق في اليومين القادمين، خلال اليوم الأربعاء، وفي اليومين القادمين.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقّع تسجيلها ما بين 17-33 درجة مئوية في غالبية مناطق ليبيا، بينما تكون ما بين 11-15 درجة مئوية في المرتفعات الجبلية، وتسجل انخفاضاً ملحوظاً أثناء الليل لتصل إلى 5-9 درجات مئوية، وأربع درجات مئوية في المرتفعات والمناطق الصحراوية.

كما يتوقّع ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على مناطق الجبل الأخضر.

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