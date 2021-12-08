جبريل أوحيدة: أكبر تحدي يواجه مفوضية الانتخابات هو ضمان عدم التزوير

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إن “مفوضية الانتخابات قادرة على استكمال العملية الانتخابية من الناحية الأمنية والرقابية”.

وأضاف «أوحيدة» في مداخلة تلفزيونية، أن “ضمان عدم التزوير في العملية الانتخابية, والوصول إلى نتائج شفافة ومقبولة، هو التحدي الأكبر الذي يواجه مفوضية الانتخابات الآن”.

وتساءل عن قدرة مفوضية الانتخابات الفعلية في استكمال العملية الانتخابية من الناحية الأمنية والرقابية، مطالبا إياها “بتحمل مسؤولياتها أمام الشعب الليبي”.

وأرجع «أوحيدة» سبب قلة عدد النواب الذين حضروا جلسة الثلاثاء بشأن العملية الانتخابية؛ إلى “تأخر رئاسة المجلس في توجيه الدعوة، بالإضافة إلى عدم تمكن معظم النواب من الحضور لأسباب لوجستية”، وفق قوله.

تجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، كان قد صرح أن المجلس شكل لجنة، للتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والوقوف على العراقيل التي تواجه العملية الانتخابية.

وأوضح «بليحق» أن “اللجنة تضم 5 أعضاء يمثلون اللجان التشريعية والداخلية والدفاع والأمن القومي والعدل ومتابعة الأجهزة الرقابية على أن تقدم تقريرها للمجلس قبل الجلسة المقبلة”.