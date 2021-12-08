ليبيا تسجل 509 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العنوان-طرابلس

سجلت ليبيا 509 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق بيان المركزي الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء.

وقال المركز أن ليبيا سجلت 4 حالات وفاة و119 حالة حرجة، و1439 حالة شفاء.

وتسلم المركز، الثلاثاء، 3863 عينة للكشف عن فيروس كورونا، حيث تبين سلبية 3354 عينة، وإيجابية 509 عينات بنسبة 13% من إجمالي العينات المفحوصة، وفق بيان المركز رقم 581.

وبذلك، يرتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 376 ألفًا و378 حالة بينها 359 ألفًا و733 شفاء، و11 ألفًا و127 نشطة، و5518 وفاة.

وبلغ عدد المطعمين بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس مليون و759 ألفًا و338 شخصًا، فيما تلقى 726 ألفًا و260 شخصًا الجرعة الثانية.