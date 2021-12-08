“محتجون” يقتحمون الفناء الخارجي لمقر مفوضية الانتخابات بطرابلس

تمكّن عددٌ من “المحتجين”، ليلة البارحة من اقتحام المقر الرئيس للمفوضية العليا للانتخابات بمنطقة سيدي المصري، وبدأوا في الانتشار داخل السياج الخارجي لمبنى المفوضية، بحسب مقاطع فيديو نشرت بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

ونصب “المحتجون” خيمةً داخل فناء المفوضية، وفق ما أظهرت مقاطع الفيديو والصور المتداولة، في إشارة إلى رفضهم الانتخابات الرئاسية المُزمع إقامتها يوم 24 من ديسمبر الجاري.

من جهتها، أفادت مصادر متطابقة، أن حادثة اقتحام مقر المفوضية، لم تتعدّ الدخول إلى موقف السيارات والمساحات المتاخمة للمبنى الرئيس، بينما أكدت الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية المكلفة بتأمين المفوضية، مواصلة تأمينها المبنى، وأن “الاعتصام” خارج أسوار المفوضية.

إلى ذلك، استنكر عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، حادثة الاقتحام، واصفاً من أقدموا على ذلك بـ”مليشيات” حُرّضت من قبل بعض السياسيين؛ هدفها استهداف الإرادة الشعبية المطالبة بالتغيير عبر صناديق الاقتراع.

وحمّل “الشركسي”، في منشور على “فيس بوك”، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، المسؤولية الكاملة عن اقتحام مقر مفوضية، مُطالباً، في الوقت ذاته، المجتمع الدولي بتنفيذ عقوبات واضحة ورادعة على المقتحمين، ومن حرّضهم.

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