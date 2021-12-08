شلوف عن عودة «ستيفاني»: أمريكا تختبئ دوماً خلف الشرعية الدولية

أكد جمال شلوف، رئيس مؤسسة «سلفيوم» للدراسات والأبحاث، أن عودة ستيفاني ويليامز الآن إلى المشهد السياسي مرة ثانية بعد أن غادرته قبل أشهر عدة، لا سيما مع اقتراب موعد إجراء الاستحقاق الانتخابي، يثير العديد من التساؤلات.

وقال شلوف في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “صراع الإدارات الدولية كان سبباً في عدم التوافق حول تعيين مبعوث أممي خلفاً لكوبيش”.

وأضاف “هناك تساؤلات حول حجم صلاحياتها في منصبها الجديد، فبمراجعة سياسة الولايات المتحدة للتدخل الخارجي فهي تنتهج الاختباء دوماً خلف الشرعية الدولية”.