اللجنة “الليبية- الإيطالية” تعلن عن اتفاق لاستئناف مشروع الطريق الساحلي

أعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا، صباح الأربعاء، عن اتفاق اللجنة “الليبية- الإيطالية” المشتركة على إرسال دعوة للشركات المؤهلة مسبقاً للمشاركة في مناقصة القاطع 4 من مشروع الطريق الساحلي بليبيا، الممتد من مدينة مصراتة إلى معبر رأس اجدير الحدودي.

وأكدت اللجنة المشتركة، بحسب تغريدة للسفارة على تويتر، التزامها بالتوصل لاتفاق آخر مع ائتلاف الشركات المعنية بالقاطع 1 من المشروع الممتد من معبر امساعد الحدودي إلى مدينة المرج، وذلك لانطلاق أعماله في أقرب وقت ممكن.

وبيَّنت السفارة الإيطالية، أن خطوة اللجنة “الليبية- الإيطالية” المشتركة، تؤكد عزم البلدين لتنفيذ أعمال البنية التحتية، ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي نصَّت عليها معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين ليبيا وإيطاليا، الموقّعة عام 2008.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الإيطالي، أكد في أبريل 2021، التزام الحكومة الإيطالية بمواصلة تنفيذ مشروع الطريق الساحلي في ليبيا، الذي يربط حدود البلاد الشرقية مع مصر بحدودها الغربية مع تونس، مروراً بمطار طرابلس الدولي.

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