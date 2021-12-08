فركاش: دور ستيفاني سيقتصر على إعطاء النصائح

توقع المحلل السياسي فرج فركاش، أن الدور المرتقب للمستشارة الأممية الجديدة، ستيفاني ويليامز، سيتمحور حول إعطاء نصائح لأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو عغوتيريش، لمحاولة إنقاذ العملية الانتخابية.

وقال فركاش في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “دور ويليامز سيكون محدودا وليس كما كان في السابق، بالنظر إلى اعتراض روسيا على تعيينها في السابق مبعوثة أممية في ليبيا”.

وأضاف “سيقتصر دورها على إعطاء المشورة لرئيسها غوتيريش، ولن يسمح لها الجانب الروسي بالتدخل في إدارة البعثة الأممية بالفاعلية، التي كان يطمح لها الجانب الأمريكي”.