ليبيا الان

فركاش: دور ستيفاني سيقتصر على إعطاء النصائح

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

توقع المحلل السياسي فرج فركاش، أن الدور المرتقب للمستشارة الأممية الجديدة، ستيفاني ويليامز، سيتمحور حول إعطاء نصائح لأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو عغوتيريش، لمحاولة إنقاذ العملية الانتخابية.

وقال فركاش في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “دور ويليامز سيكون محدودا وليس كما كان في السابق، بالنظر إلى اعتراض روسيا على تعيينها في السابق مبعوثة أممية في ليبيا”.

وأضاف “سيقتصر دورها على إعطاء المشورة لرئيسها غوتيريش، ولن يسمح لها الجانب الروسي بالتدخل في إدارة البعثة الأممية بالفاعلية، التي كان يطمح لها الجانب الأمريكي”.

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أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة البعثة الأممية ستيفاني فركاش

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صحيفة الساعة 24

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