«النواب»: تقرير لجنة التواصل مع مفوضية الانتخابات خلال أسبوع

أصدر مجلس النواب قرارا رسميا بتشكيل لجنة التواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية، على أن تنتهي أعمالها بتقديم تقريرها النهائي إلى مكتب رئاسة مجلس النواب في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار.

وحسب القرار الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه فإن اللجنة الموقتة «تتشكل من الهادي علي الصغير، وزائد هدية عطية أبوبكر، وعز الدين عبد السلام قویرب، ومحمد علي امدور، وطلال عبدالله موسى الميهوب».

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وعقد مجلس النواب، الثلاثاء، في مدينة طبرق جلسة رسمية برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومة، ناقش خلالها النواب الحاضرون تطورات العملية الانتخابية والعراقيل التي تواجهها، وجرى الإعلان بعدها عن تشكيل اللجنة.

وحسب نص القرار، تتولى اللجنة مهام متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء وتلك لما شابه من عيوب قانونية والصعوبات والعراقيل التي تصادف هذه العملية.

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