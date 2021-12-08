مخاطبة مقتحمي المفوضية.. الفارسي: لا بديل لإنقاذ الوطن من آلامه وفوضاكم إلا صناديق الاقتراع

العنوان-بنغازي

علقت عضو لجنة الحوار السياسي، أم العز الفارسي، اليوم الأربعاء، على اقتحام الميليشيات المسلحة مقر المفوضية الوطنية للانتخابات بطرابلس.

واستهزأت الفارسي في بيان عبر صفحتها بـ فيسبوك على تصرفات الميليشيات المسلحة قائلة: “تعالوا لاحتفاليات الشواء! يا للعار! نداء للذئاب الجائعة، لنعطل عمل المفوضية بملء البطون، لا للدهماء، لا لمن وفر لهم اللحوم”.

وتابعت عضو لجنة الحوار السياسي: “لا مفر لنا من أكلة الأحلام إلا الانتخابات المباشرة والمتزامنة في 24 ديسمبر الجاري.. لا بديل لإنقاذ الوطن من آلامه وفوضاكم إلا صناديق الاقتراع، التي تحاولون أن تحيلوها إلى توابيت كما فعلتم من قبل.. خيب الله مسعاكم”.

يذكر أن ميليشيات مسلحة اقتحمت مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس وبدأت اعتصاما داخل أسوار المفوضية، معبرين عن رفضهم للعملية الانتخابية إلى حين إجراء استفتاء على الدستور.

وقام المقتحمون بنصب خيمة داخل سور مقر المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذ اعتصام، رافعين شعارات “لا للانتخابات بدون دستور”.

في حين تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لاحتفالات شواء أقامتها الميليشيات داخل أسوار المفوضية.