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مسؤول الشرق الأوسط بالخارجية الروسية يؤكد دعمه سحب المرتزقة من ليبيا

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد نائب مدير إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الروسية، إيفان مولوتكوف، دعمه خطة اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، حيث أكد الجانبان دعمهما لجهود لجنة “5+5” العسكرية، بما فيها الاجتماع الذي ستَعقده اللجنة بموسكو اليوم.

كما ناقش اللقاء، الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية في طرابلس؛ استئناف عمل السفارة الروسية في طرابلس وقنصليتها في بنغازي.

وأعرب “مولوتكوف” والوفد المرافق له، عن رغبة موسكو في تطوير وتعزيز التعاون في المجالات كافة، بما يخدم مصلحة البلديْن، وذلك وفقاً لما نقلته وزارة الخارجية عن المسؤول الروسي.

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قناة 218 الليبية

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