«أبو هيسة» يشيد بجهود مصر في صناعة الجلود

زار وفد برئاسة أحمد أبو هيسة، وزير الصناعة والمعادن، مدينة الجلود في منطقة الروبيكي بمصر، حيث أجرى جولة داخل المدينة، استطلع خلالها الإمكانات التصنيعية المتوافرة بعدد من وحدات المدابغ، والإنشاءات الخاصة بباقي مراحل المشروع.

وقال محمود محرز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة، في بيان صحفي: “إنّ الزيارة تأتي في إطار جلسة المباحثات التي أجرتها نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مع نظيرها الليبي منذ يومين، والتي شهدت إمكانية تعزيز التعاون المشترك في مجال دباغة وصناعة الجلود، خاصة في ضوء الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر في هذا المجال”.

وأضاف محرز “الوفد الليبي أجرى زيارة ميدانية لعدد من المدابغ، وكذا منطقة المائة مصنع، التي ستضم وحدات لتصنيع المنتجات تامة الصنع”، مؤكدا حرص الدولة المصرية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة على إقامة مدينة متكاملة للجلود، بدءا من مراحل الدباغة وصولا إلى المنتج النهائي، ما يعزز تنافسية المنتج المصري في السوقين المحلي والعالمي.

وتابع “تم عرض الإمكانات المتاحة بالمدينة سواء المرحلة الأولى والتي تشمل وحدات الدباغة، ومصانع الغراء ومحطات الصرف والمعالجة والإنشاءات الخاصة بالمرحلتين الثانية والثالثة، مشيرا إلى أنّ التكلفة الإجمالية للمشروع في مراحله الثلاث تصل لنحو 7.2 مليار جنيه، منها 2.5 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و1.8 مليار جنيه لمحطات المشروع والمرحلة الثانية، و2.9 مليار جنيه للمرحلة الثالثة”.

بدوره، أشاد أبو هيسة، بجهود الدولة المصرية لإنشاء هذا الصرح الصناعي الكبير، الذي يجعل من مصر مركزا رئيسيا لـ صناعة الجلود، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في هذا المجال، والاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة للنهوض بصناعة الجلود بدولة ليبيا.