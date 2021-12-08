1012 مرشحا لانتخابات النواب في بنغازي حتى الثلاثاء

بلغ إجمالي المرشحين لانتخابات مجلس النواب عن التنافسين العام والخاص على الدائرة الانتخابية الثالثة (بنغازي الكبرى) 1012مرشحًا، بحسب إحصائية صادرة مساء الثلاثاء.

وحسب بيان، صادر عن مكتب الإدارة الانتخابية – بنغازي، بلغ إجمالي عدد المترشحين لانتخاب مجلس النواب عن الدائرة الفرعية (بنغازي الصغرى) 768 مرشحًا و131 مرشحة عن التنافس الخاص.

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كما بلغ عدد المرشحين المسجلين في الدوائر الفرعية 34 مرشحًا عن دائرة الأبيار، و19مرشحًا عن دائرة قمينس، و20 مرشحًا عن دائرة سلوق، و32 مرشحًا عن دائرة توكرة، و8 مرشحين عن النازحين.

من جهة أخرى، أعلن مكتب الإدارة الانتخابية أجدابيا في بيان صدر، الأربعاء، وصول عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة حتى أمس الثلاثاء إلى 225 مرشحًا، منهم 178 تنافسًا عامًا و47 تنافسًا (خاص نساء).

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