بشكل سري.. حاملة طائرات إيطالية تُسلّم ليبيا محطة مراقبة بحرية

قالت صحيفة “La Repúbblica” الإيطالية إن حاملة الطائرات الإيطالية “سان جورجيو” قامت بتسليم البحرية الليبية في ميناء طرابلس، يوم أمس، محطة متنقلة للمراقبة البحرية؛ من أجل تنسيق عمليات الإنقاذ البحري.

وأضافت الصحيفة أن التسليم تم بشكل سري، وأن المسؤولين تجنبوا التصريحات عن الموضوع قبل التسليم، إلا أن صورةً نشرها أحد الناشطين على تويتر أسدلت ستار السرية عن العملية، حيث أظهرت الصورة سفينةً عسكريةً إيطاليةً كبيرةً في ميناء طرابلس، وهي حاملة الطائرات “سان جورجيو”.

وتحتوي المحطة التي تم تسليمها لليبيا، والمعروفة باسم Mrcc؛ على سلسلة من الحاويات التي تتضمن محطات حاسوبية وأحدث معدات الاتصال اللاسلكي، وتبلغ تكلفتها حوالي 15 مليون يورو.

وستُساهم هذه المحطة في تعزيز تدخلات خفر السواحل الليبي في الأنشطة ضد الهجرة غير القانونية، وقد تم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي كجزء من اتفاقية تُديرها وزارة الداخلية الإيطالية متعلقة بتدريب خفر السواحل الليبي ودعمه، في إطار اتفاقية دعم مراقبة الحدود المُوقّعة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.

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