ليبيا تسجل 509 إصابات جديدة بـ”كورونا” و4 وفيات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل 509 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”، بينها 119 حالة حرجة، إلى جانب تسجيله 1,439 حالة تعافٍ وأربع وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز، في تحديثه اليومي للوضع الوبائي، باستقبال مختبراته 3,863 عينة، أظهرت التحاليل المعملية لها، سلبية 3,354 عينة، فيما تأكدت إصابة 509 عينات، بنسبة حالات إيجابية بلغت 15%.

وارتفع، بذلك، عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ تفشي الوباء، إلى 376 ألفاً و378 إصابة، منها 11 ألفاً و127 حالة نشطة، بينما تعافت 359 ألفاً و733 حالة، وفارق 5,518 شخصاً الحياة منذ تسجيل أول وفاة بـ”كورونا”، حتى حلول مساء أمس الثلاثاء.

وبلغ إجمالي المحصنين بالجرعة الأولى، ضد فيروس “كورونا”، في آخر تحديث للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، مليوناً و759 ألفاً و338 شخصاً، فيما ارتفع عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح إلى 726 ألفاً و260 شخصاً.

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