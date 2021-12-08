سلامة الغويل: ليس غريبًا أن يتم تأجيل إعلان قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية

علق سلامة الغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية، على أسباب تأجيل إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.

وقال «الغويل»؛ في مداخلة تلفزيونية على قناة الحدث؛ “أنا غير ملم بما يحدث، ولكن ما أراه أمامي ويلاحظه أي متتبع للأحداث وما نشاهده من الأحداث المتسارعة وتقاطعات المواقف يجيز لمفوضية الانتخابات والمؤسسات الأمنية والقضاء ما يحدث من تلكأت وصعوبة وتقاطعات بسبب أن هذا وضع غير طبيعي فيه إرادات سياسية متقاطعة وفيه تداخلات قريبة وبعيدة “.

وتابع؛ “بالتالي ليس غريبًا أن يتم تأجيل إعلان النتيجة يوم أو يومين أو ثلاثة، فقط يكون هناك حالة لغط أوعجز أوعدم وجود أمن في النجاح، وبالتأكيد سوف يكون هناك نتيجة مرضية ومقبولة وتؤكدها حجة من يدافعون عنها في مفوضية الانتخابات”.