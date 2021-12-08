تعرف على أبرز الملفات التي بحثتها المنقوش مع وفد الخارجية الروسية

العنوان-طرابلس

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، الأربعاء، مع وفد من وزارة الخارجية الروسية ملف انسحاب المرتزقة من ليبيا، واستئناف عمل السفارة الروسية من طرابلس والقنصلية في بنغازي.

وبحسب بيان الخارجية الليبية تطرق اللقاء الذي عُقد في طرابلس إلى خروج المرتزقة، حيث أعرب الطرفان عن دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في هذا الصدد، وكذلك دعمهما للخطوات المتخذة بما فيها الاجتماع الذي ستعقده اللجنة بموسكو اليوم.

وأشار البيان إلى أن الوفد الروسي أعرب عن دعم بلاده الكامل لحكومة الوحدة الوطنية، وجهودها المبذولة من أجل تحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة، ورغبة بلاده كذلك في تطوير وتعزيز التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

وقال القائم بأعمال السفارة الروسية لدى ليبيا، جامشيد بولتايف، أمس الثلاثاء، إن عسكريين من 5+5 سيناقشون، الأربعاء، في موسكو انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، مشيرًا إلى أنه سيُجرى استقبالهم في وزارة الخارجية.