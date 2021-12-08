“الحراري”: الحكومة تتحمل مسؤولية كارثة فندق ريكسوس

قال رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب، سليمان الحراري، إن حادث احتراق فندق ريكسوس بمدينة طرابلس؛ وقع نتيجة فقدان القدرة على سرعة الاستجابة ومكافحة انتشار الحريق، مُحمّلاً الحكومة ووزارة الداخلية مسؤولية التقصير الحاصل.

وأضاف الحراري أن الحادث يعكس ضعف السلطة التنفيذية في تحديد الأولويات، وجاء بسبب إهمال الحكومة تخصيص أي موارد تذكر لهيئة السلامة الوطنية، رغم دورها الهام في الاستجابة للكوارث الناجمة عن الحرائق.

وجدّد “الحراري” الدعوة لمحاسبة الحكومة عما حدث لهذا المرفق المهم، نتيجة إهمالها دعم هيئة السلامة، وما نتج عن ذلك من خسائر فادحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية