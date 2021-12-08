مجلس النواب يشكل لجنة لمتابعة العملية الانتخابية مع المفوضية والأعلى للقضاء

قرر مجلس النواب تشكيل لجنة تتولى مهام متابعة العملية الانتخابية مع مفوضية العليا لانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، للوقوف على العراقيل والصعوبات المتعلقة بسير العملية الانتخابية.

وتأتي هذه الخطوة لما شابه من عيوب قانونية والصعوبات والعراقيل التي تصادف العملية الانتخابية، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب قبل الجلسة القادمة.

ونص القرار على أسماء اللجنة المؤقتة من أعضاء المجلس وهي على النحو التالي:

الهادي علي الصغير رئيسًا

زائد هدية عطية عضوًا

عز الدين عبد السلام عضوًا

محمد علي أمدور عضوًا

طلال عبد الله الميهوب عضوًا

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