“النواب” يُشكّل لجنةً لمتابعة مجريات العملية الانتخابية

أصدر مجلس النواب قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة مكلفة بمهمة متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء.

وبحسب بيان النواب؛ جاء تشكيل اللجنة لتلافي العيوب القانونية والعراقيل والصعوبات التي قد تُصادف العملية الانتخابية، على أن تقدم تقريرها لرئاسة مجلس النواب خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور القرار.

ويترأس اللجنة النائب الهادي علي الصغير، وتضمّ في عضويتها كلٌّ من النواب زائد هدية عطية أبو بكر، عز الدين عبدالسلام قويرب، محمد علي أمدور، وطلال عبدالله موسى الميهوب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية