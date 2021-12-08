ليبيا تسجل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في آخر تحديث للوضع الوبائي، تسجيل 4 حالات وفاة و509 إصابات جديدة بالفيروس في أنحاء متفرقة من البلاد.

ووصل إجمالي الإصابات التراكمية إلى 376 ألفا و378، في حين وصل عدد ضحايا الفيروس منذ بدء الجائحة إلى 5 آلاف و518.

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