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ليبيا تسجل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في آخر تحديث للوضع الوبائي، تسجيل 4 حالات وفاة و509 إصابات جديدة بالفيروس في أنحاء متفرقة من البلاد.

ووصل إجمالي الإصابات التراكمية إلى 376 ألفا و378، في حين وصل عدد ضحايا الفيروس منذ بدء الجائحة إلى 5 آلاف و518.

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قناة ليبيا

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