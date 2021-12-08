المهدوي: يجري الحديث حاليًا عن تشكيل حكومة أزمة لإدارة المرحلة حتى التوافق حول الانتخابات

رأى المحلل السياسي أحمد المهدوي أنه في حال تأجيل إجراء الانتخابات، فإن هناك سيناريوهات عدة منها عودة الحرب والنزاع المسلح أو الاتجاه نحو الانقسام السياسي من جديد.

المهدوي وفي تصريحات لصحيفة “الاتحاد”، قال إن ما يتداول حول تشكيل حكومة بديلة الهدف منه تدارك الأزمة والحيلولة دون الدخول في الفراغ السياسي، مشيرًا إلى أن الحديث يجري عن تشكيل حكومة أزمة مصغرة لإدارة المرحلة إلى حين إحداث توافق حول الانتخابات الليبية.

واستبعد المهدوي أن يكون المجتمع الدولي جادًا لإنهاء الأزمة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التعويل على المجتمع الدولي في هذه المرحلة، حسب قوله.

وشدد المهدوي على ضرورة التمسك الكامل من قبل الشعب الليبي بخيار الانتخابات، ولا يمكن القبول بتأجيل الاستحقاقات الانتخابية.

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