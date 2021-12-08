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دغيم: يجب إجراء انتخابات برلمانية “جزئية” في فبراير

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب زياد دغيم إن العملية الانتخابية دخلت لغرفة الإنعاش ويحاول مجلس النواب إنقاذها بتشكيل لجنة متابعة وتواصل مع المفوضية والمؤسسات المعنية.

وشدد دغيم في تصريح لـ”الساعة 24″ على ضرورة تجديد الدماء بالسلطة التشريعية في فبراير القادم عبر خطوتين أولا بإجراء انتخابات برلمانية ولو جزئية وهو (عرف عالمي) إلى حين إيجاد تسوية بالانتخابات الرئاسية.

وأضاف: “الثاني إعادة انتخاب رئاسة جديدة بالبرلمان بموجب  الانتخابات البرلمانية الجزئية”.

جدير بالذكر أن مجلس النواب أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة الانتخابات مع مفوضية الانتخابات ومجلس القضاء.

وترأس اللجنة المؤقتة النائب الهادي علي الصغير، وضمت في عضويتها 4 آخرين هم زائد هدية عطية أبو بكر، وعز الدين عبد السلام قويرب، ومحمد علي أمدور، وطلال عبد الله موسى الميهوب.

وتتولى اللجنة المشكلة متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، وتنتهي بتقديم تقريرها النهائي لعرضه على مجلس النواب في مدة أقصاها أسبوع.

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صحيفة الساعة 24

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