الكوني: إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده أفضل من تأجيله

أكد نائب المجلس الرئاسي موسي الكوني، خلال لقائه السفير البلجيكي كريستوف دوباسومبير، والوفد المرافق له، ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.

وتابع الكوني أن إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده «أفضل من تأجيله»، باعتباره اختتامًا لمسار خارطة الطريق الذي أنتجته مباحثات جنيف «التي سنلتزم بتنفيذها»، وأفضت بتشكيل حكومة موحدة وتوحيد مؤسسات الدولة والعمل على إخراج القوات الأجنبية من كل التراب الليبي، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

– الكوني يبحث مع السايح والنويري المشكلات أمام العملية الانتخابية

وتطرق الاجتماع لنتائج زيارة الكوني، لبروكسل أخيرًا، ولقائه قيادات الاتحاد الأوروبي، وبحثه ملف الهجرة بكافة جوانبه والحد منها بإقامة تنمية مكانية في دول المصدر، وبحثه ملفي الإرهاب والجريمة المنظمة ومعالجتها وفق استراتيجية ثنائية مشتركة على المدى البعيد.

من جهته، قدَّم السفير البلجيكي للكوني دعوة لزيارة بلجيكا ولقاء المسؤولين في بروكسل، من أجل تعزيز علاقات التعاون في عديد المجالات بين البلدين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا