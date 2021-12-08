التميمي: اللجنة العسكرية ستجتمع مع نائب وزير الخارجية الروسي في موسكو

العنوان – موسكو

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 خيري التميمي إن اللجنة ستجتمع اليوم الأربعاء بمقر وزارة الخارجية الروسية بموسكو، مع نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

وأضاف التميمي في تصريحات صحفية أن الاجتماع سيناقش قضية المرتزقة والقوات الأجنبية والحصول على دعم روسي لإخراجهم من الأراضي الليبية وحلّ هذا الملف حلّا نهائيا.

وذكر عضو اللجنة أن اللجنة العسكرية ستطلب من الجانب الروسي المساعدة في سحب المرتزقة والقوات الأجنبية، وفقا للخطة التي وضعتها اللجنة، القاضية بسحب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية تحقيقا لمبدأ السيادة الليبية.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وصلت الخميس الماضي بكامل أعضائها إلى العاصمة التركية إسطنبول.

وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة العنوان أن تركيا طلبت بشكل رسمي من اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” فتح المجال الجوي في “شرق و جنوب ليبيا” للرحلات الدولية التابعة للخطوط “الجوية التركية”.

وأضافت المصادر أن تركيا طلبت من اللجنة العسكرية السماح للطيران التركي باستئناف رحلاته إلى المطارات الليبية بنينا – مصراته -طرابلس بشكل آمن للمساهمة في “دعم” الحركة التجارية بين البلدين.

وأوضحت المصادر أيضًا أن تركيا دعت ممثلي القيادة العامة للقوات المسلحة التعاون لإعادة الرحلات التجارية بين مطار بنينا ومطار إسطنبول مطلع يناير المقبل.

وطالبت اللجنة الجانب التركي بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، إضافة إلى مناقشة تنفيذ مقررات مؤتمر برلين وقرار وقف إطلاق النار، وما ترتب عليه من سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.