ليبيا الان

فرع صندوق التضامن بالشاطئ يحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

تم النشر منذُ 4 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أقام صندوق التضامن الاجتماعي فرع الشاطئ، إحياء لليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع رابطة ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة ابراك، احتفالية بالمناسبة، بحضور عدد من المسؤولين وذوي الاختصاص.

وأشار رئيس الرابطة إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وضرورة تطبيقها، وحث صندوق التضامن على زيادة الاهتمام بهذه الشريحة، كما ناشد وزارة الشؤون الاجتماعية العمل على إقامة مركز متكامل للعلاج الطبيعي في المنطقة، لتسهيل الوصول الشامل وتهيئة البيئة العمرانية بما يتماشى مع متطلبات تلك الشريحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك