أعضاء بملتقى الحوار السياسي يطالبون غوتيريش بالتدخل لإنقاذ خارطة الطريق

طالب أعضاء بملتقى الحوار السياسي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بضرورة التدخل لتصحيح مسار العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة ممثلة في بعثتها إلى ليبيا، مرجعين هذا التدخل في العملية السياسية إلى أنها أوشكت على الانهيار، ولضمان إنفاذ خارطة طريق المرحلة التمهيدية للحل الشامل، حسب زعمهم.

ودعا الخطاب، الموجَّه إلى غوتيريش من قبل 17 عضوًا بالملتقى، إلى الإسراع في تغيير طاقم البعثة لما يتوارد بشأن انتفاء مبدأ تعارض المصلحة وارتباط بعض أفراد البعثة بأطراف الصراع بشكل مباشر، كما طالبوا بالكشف عن الملحق رقم 13 من تقرير لجنة العقوبات.

وطالبت رسالة الأعضاء بالملتقى لغوتيريش، بـاستئناف المسار السياسي بعد إعادة هيكلته للوقوف على المسؤوليات المناطة به تجاه ما يعيق تنفيذ خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية ولاقتراح المعالجات المناسبة لما يعترض تطبيقها والتي تهدد بانهيار العملية السياسية والمسار بأكمله.

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