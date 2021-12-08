«الشيباني»: على كل وطني غيور التصدي للعبث حول مفوضية الانتخابات

قال جاب الله الشيباني عضو مجلس النواب، إنه يتعين على كل وطني غيور يهمه عودة الأمن والسلام والاستقرار لهذا الوطن أن يتصدى للعبث الجاري حول مفوضية الانتخابات لعرقلة الانتخابات بمبررات وأعذار أقبح من الذنب نفسه، في إشارة إلى اقتحام المفوضية في طرابلس.

أضاف “الشيباني” على فيسبوك: “لقد ارتضينا الديمقراطية نظام حكم حيث الصندوق هو الحكم والفيصل الذي يعكس إرادة الشعب فما علينا إلا قبول نتائجها بوردها وشوكها، بحلوها ومرها، التصدي والضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه مصادرة إرادة الشعب أصبحت واجب وطني بل فرض عين على كل مواطن”.