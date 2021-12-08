ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

08 December, 2021

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 خيري التميمي إن اللجنة ستجتمع اليوم الأربعاء بمقر وزارة الخارجية الروسية بموسكو، مع نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

وأضاف التميمي في تصريحات صحفية أن الاجتماع سيناقش قضية المرتزقة والقوات الأجنبية والحصول على دعم روسي لإخراجهم من الأراضي الليبية وحلّ هذا الملف حلّا نهائيا.

وذكر عضو اللجنة أن اللجنة العسكرية ستطلب من الجانب الروسي المساعدة في سحب المرتزقة والقوات الأجنبية، وفقا للخطة التي وضعتها اللجنة، القاضية بسحب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية تحقيقا لمبدأ السيادة الليبية.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وصلت الخميس الماضي بكامل أعضائها إلى العاصمة التركية إسطنبول.