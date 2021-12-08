العكاري ينفي اجتماع لجنة تعديل سعر الصرف

العنوان – طرابلس

نفى عضو لجنة تعديل الصرف مصباح العكاري الأخبار التي تتحدث عن اجتماع لجنة تعديل الصرف في تونس.

وأضاف العكاري عبر حسابه على “فيسبوك” أن هذه الأخبار التي تتكلم على اجتماع لجنة سعر الصرف أخبار غير صحيحة.

وأشار إلى أن اجتماع محافظ المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري في تونس من أجل توحيد البنك المركزي ووضع خارطة طريق لذلك

ولفت عضو لجنة الصرف إلى أن مصدر هذه الشائعات من وصفهم بـ”تجار الحروب”، معللًا أنهم يبثون هذه الإشاعات من أجل المضاربة.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير ونائبه علي الحبري، اجتمعا الإثنين، في تونس للاتفاق على وضع خطة مفصلة لإطلاق عملية توحيد المصرف المركزي.

وأوضح المصرف المركزي، أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة مراحل التوحيد وفق خارطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المهنية الدولية ديلويت، إبّان إنجاز عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو الماضي.

ولفت المصرف إلى أنه تم التوافق على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد.

وجرى الاتفاق على إطلاق عملية التوحيد بشكل فعلي، حيث لفت المصرف المركزي، إلى أن الكبير والحبري أكدا التزامهما بمواصلة التقدم لتحقيق الأهداف المرجوة من توحيد مصرف ليبيا المركزي.