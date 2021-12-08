معزب: مجلس الدولة سيطرح مبادرة تعالج التخوفات المرتبطة بعملية قبول نتائج الانتخابات

من ناحيته قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب لوكالة “سبوتنيك” الروسية: إن المبادرة تعالج التخوفات المرتبطة بعملية قبول النتائج، وتتوافق مع المطالب الراغبة في إجراء الانتخابات.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها “سبوتنيك” من مصادر بالمجلس، فإن المبادرة تتضمن العديد من البنود، من ضمنها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بآلية جديدة.