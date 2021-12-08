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“الكوني” يشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شدد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسي الكوني، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، داعياً إلى عدم تأجيلها، باعتبارها اختتام لمسار خارطة الطريق الذي أنتجته مباحثات جنيف.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدهُ “الكوني” مع سفير مملكة بلجيكا لدى ليبيا كريستوف دوباسومبير؛ لمناقشة نتائج زيارة “الكوني” لبروكسل، مؤخراً، ولقائه قيادات الاتحاد الأوروبي.

وتناول اجتماع نائب رئيس المجلس الرئاسي مع السفير البلجيكي، المحادثات التي عقدها الكوني في بروكسل، حول ملف الهجرة بجوانبه كافة، والحدّ منها بإقامة تنمية مكانية في دول المصدر، بالإضافة إلى ملفيْ الإرهاب والجريمة المنظمة، ومعالجة ذلك وفق استراتيجية ثنائية مشتركة على المدى البعيد.

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قناة 218 الليبية

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