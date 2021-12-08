الدراسة لمدة 3 أيام في الأسبوع بواقع 40 دقيقة للحصة

كشفت وزارة التربية والتعليم عن الخطة المعتمدة من الوزارة لهذا العام، والتي اعتمدت فيها الدراسة لـ 3 أيام في الأسبوع، بواقع 40 دقيقة للحصة الواحدة لجميع المراحل التعليمية.

وقررت الوزارة وفقا للخطة المعدلة، تحديد ست مواد دراسية للصفين الأول والثاني من مرحلة التعليم الأساسي، وسبع مواد للصف الثالث، وثماني مواد للصفين الرابع والخامس من المرحلة ذاتها، باستثناء المناطق الناطقة باللغتين الأمازيغية والتباوية، حيث أضافت الوزارة اللغة الأمازيغية لجميع الصفوف عدا الصف التاسع، بينما أضيفت اللغة التباوية للصفوف الثلاثة الأولى.

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