مجلس المشري: نقترح تأجيل الانتخابات وإجراءها بقائمة “رئيس ونائبين ورئيس حكومة” ‏

تبنى مجلس الدولة الاستشاري المبادرة التي اقترحها رئيسه القيادي بتنظيم الإخوان خالد المشري والتي تقوم على تأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء البرلمانية في فبراير المقبل.

ونصت المبادرة التي أعدتها لجنة من المجلس الاستشاري رأسها محمد معزب، وضمت في عضويتها العجيلي محمد أبوسديل وخليفة الذويب المدعيو ومحمد على الهادي وخالد سعد الناظوري، على إجراء الانتخابات الرئاسية وفق قائمة تتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة بالتزامن مع البرلمانية في فبراير المقبل.

ودعت اللجنة إلى إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الذي أعده المجلس الانتقالي وانتخب بموجبه المؤتمر الوطني العام عام 2012، وأن تجرى الانتخابات الرئاسية بنظام القائمة برئيس ونائبين ورئيس حكومة وفقا للتعديل الدستوري 11 الصادر في 2018 عن مجلس النواب.

ووفق المبادرة، يكون اختصاصات الرئاسي ورئاسة الحكومة وفق الاتفاقات بين لجنتي الحوار لمجلس النواب والدولة لسنة 2017 بتونس، والدورة الزمنية لـمجلس النواب والرئيس 4 سنوات لدورة واحدة غير قابلة للتجديد.

ونشر مجلس الدولة مبادرته اليوم الأربعاء، وقال في أسباب إعدادها إن كل المؤشرات الحالية تؤكد أن الاستمرار في الانتخابات الرئاسية في غياب أي ضوابط قانونية أو دستورية وفي ظروف يسودها التوتر، ستعصف بالعملية السياسية برمتها، مضيفا أن كل هذه الظروف مجتمعة جعلت من الواجب الوطني تقديم مبادرة للخروج من هذا الانسدادا وتفادي الانزلاق للمجهول، على حد زعمه.

وأوصت اللجنة الحكومة بتوفير كافة الإمكانيات وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها، وإطلاق مسارات المصالحة الوطنية تسبق العملية الانتخابية واعتماد جملة من الإجراءات السياسية والمؤسسات الوطنية سعيا لبناء أرضية مناسبة للانتخابات.