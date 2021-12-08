تزامنًا مع اقتحام مقر المفوضية في الزاوية..الأعلى للدولة يقترح تأجيل الانتخابات إلى فبراير

العنوان – طرابلس

أعلن المجلس الأعلى للدولة اليوم الأربعاء تقديم مبادرة لتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى فبراير القادم.

وأوضح المجلس أن تأجيل الانتخابات يأتي بالتزامن مع موعد إجراء الانتخابات البرلمانية.

واقترح المجلس الأعلى للدولة إجراء الانتخابات الرئاسية وفق قائمة تتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة.

ومبادرة المجلس الأعلى للدولة تأتي تزامنا مع اقتحام المليشيات المسلحة لمقر مفوضية الانتخابات في المدينة وقام المقتحمين بنصب خيمة داخل سور مقر المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذ اعتصام، رافعين شعارات “لا للانتخابات بدون دستور”.