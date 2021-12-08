“الأعلى للقضاء” يمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح للاستحقاقات الانتخابية

أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح لعضوية المجالس التشريعية والرئاسية، وأي مجالس أخرى خارج الهيئات القضائية.

واعتمد المجلس، في قراره رقم 180، الذي صدر اليوم الأربعاء، على مذكرة مقدمة من رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، بشأن منع أعضاء الهيئات من الترشح للاستحقاقات الانتخابية المختلفة.

يُذكر أن قرار المجلس يأتي بعد قرار مشابه صدر عن النائب العام بمنع أعضاء النيابة العامة من المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

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