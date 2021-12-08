ليبيا الان

“الأعلى للقضاء” يمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح للاستحقاقات الانتخابية

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح لعضوية المجالس التشريعية والرئاسية، وأي مجالس أخرى خارج الهيئات القضائية.

واعتمد المجلس، في قراره رقم 180، الذي صدر اليوم الأربعاء، على مذكرة مقدمة من رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، بشأن منع أعضاء الهيئات من الترشح للاستحقاقات الانتخابية المختلفة.

يُذكر أن قرار المجلس يأتي بعد قرار مشابه صدر عن النائب العام بمنع أعضاء النيابة العامة من المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك