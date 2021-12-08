التقرير اليومي لتسجيل المرشحين في نطاق الدائرة الانتخابية الثالثة (بنغازي الكبرى)

بنغازي 08 ديسمبر 2021 (وال) _ بلغ إجمالي عدد المترشحين لانتخاب مجلس النواب عن الدائرة الفرعية (بنغازي الصغرى) 768مرشحا، 131 مترشحة عن التنافس الخاص.

بينما بلغ عدد المترشحين المسجلين في الدوائر الفرعية 34 مرشحا عن دائرة الأبيار و19مرشحا عن دائرة قمينس و 20مرشحا عن دائرة سلوق و32مرشحا عن دائرة توكرة و8 مرشحين عن النازحين.

وبهذا وصل إجمالي المرشحين عن التنافسين العام والخاص على الدائرة الانتخابية الثالثة إلى (1012) مرشح، بحسب الإحصائية الصادرة مساء أمس الثلاثاء. (وال _ بنغازي) ف م / ه ع

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