التميمي من موسكو: نبحث الحصول على الدعم الروسي لإخراج المرتزقة من ليبيا

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 خيري التميمي، إن اللجنة ستجتمع اليوم بمقر وزارة الخارجية الروسية بموسكو، مع نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، لمناقشة وبحث قضية المرتزقة والقوات الأجنبية والحصول على دعم روسي لإخراجهم من الأراضي الليبية وحلّ هذا الملف حلّا نهائيا.

أضاف في تصريح لموقع العربية نت، أن

اللجنة العسكرية ستطلب من الجانب الروسي المساعدة في سحب المرتزقة والقوات الأجنبية، وفقا للخطة التي وضعتها اللجنة، القاضية بسحب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية تحقيقا لمبدأ السيادة الليبية.