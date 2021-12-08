ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

08 December, 2021

أكد نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف ،الأربعاء ،إستعداد بلاده للمساهمة في استقرار ليبيا وانجاح عمل اللجنة العسكرية المشتركة حتى تحقق ما يصبوا اليه الليبيين من أمن وتنمية في ظل دولة واحدة مستقرة.

و أبدى نائب وزير الخارجية ،خلال اجتماع موسع مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ،عقد بمقر وزارة الخارجية الروسية ،بحضور اعضاء من البعثة الأممية وممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع بدولة روسيا ،ترحيب روسيا باللجنة بكامل اعضائها وبما حققته من خلال اعمالها التي قامت بها من وقف لاطلاق النار وفتح الطريق الساحلي وتأمينه وإزالة الالغام.

وتطرق الاجتماع الى اتفاق جنيف الخاص بوقف اطلاق النار وبنوده والتي من اهمها اخراج القوات الاجنبية والمرتزقة لتحقيق السيادة الليبية.