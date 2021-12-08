جمعية الحياة البرية توجه بخصوص قطع أشجار عمرها أكثر من 100 سنة في ترهونة

العنوان – ترهونة

وجهت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية نداء لجهاز الشرطة الزراعية ترهونة بخصوص قطع أشجار عمرها أكثر من 100 سنة .

وقال رئيس الجمعية أنس القايدي إن حملة قطع الأشجار استهدفت منطقة “شارع القومن” والتي تتميز بغطائها النباتي الكبير وأشجارها القديمة.

وناشد القايدي في تصريحات صحفية جهاز الشرطة الزراعية للتدخل وإيقاف حملة القطع الجائر للأشجار.

ولفت رئيس الجمعية إلى أنه هذه الفترة ينشط تجار ومسوقي الفحم بسبب دخول فصل الشتاء ما يجعل الأشجار في ليبيا مهددة بالقطع والتفحيم.

يشار إلى أن الغطاء النباتي في ليبيا كافة يشهد حملات واسعة من التجريف من أجل التوسع العمراتني وقطع الأشجار لاستغلالها في التفحيم وبيع الحطب، ناهيك عن الحرائاق التي أتت على مساحات واسعة منها.