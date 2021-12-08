“الصحة العالمية” تختتم في بنغازي ورشتَي عمل حول كورونا

اختتمت بمقر الجامعة الطبية بمدينة بنغازي ورشتَا عمل متتاليتان حول فيروس كورونا، بدعم من ألمانيا وإشراف منظمة الصحة العالمية.

وبحسب الصفحة الرسمية للمنظمة على منصة فيسبوك، فإن كل ورشة استمرت لأسبوع واحد، تم خلالهما تدريب الطاقم الطبي العامل في مراكز العزل من المنطقة الشرقية في التعامل مع جائحة كورونا، واستخدام طرق الحماية الشخصية والتشخيص وتقييم شدة الإصابة، إلى جانب التدريب على طرق استخدام جهاز التنفس الصناعي.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أقامت في العاصمة طرابلس جلسة توعوية بشأن المخاطر الصحية، وتعزيز المشاركة المجتمعية النشطة للوقاية من فيروس كورونا ونشر التطعيمات.

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