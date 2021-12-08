عدد من السفراء الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي

طرابلس 08 ديسمبر 2021 (وال) _ أدى عدد من السفراء الجدد، صباح اليوم الأربعاء، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي، قبل توجههم إلى الدول الموفدين إليها.

وأكد الرئيس للسفراء، خلال مراسم أدائهم اليمين، بأن مهمة تمثيلهم لليبيا في الخارج، ينبغي أن تساهم في تعزيز علاقاتها مع الدول الموفدين لها، متمنياً لهم التوفيق في المهام المكلفين بها.

من جهتهم، تعهد السادة السفراء، وهم السيد إبراهيم سلطان المجبري، سفير ليبيا لدي جمهورية أوغندا، والسيدة أمل الجراري سفيرة ليبيا لدى مملكة بلجيكا، والسيد خطاب حسين محمد، سفير ليبيا لدي مملكة السويد، والسيد سالم مديقش، سفير ليبيا لدى مملكة الدنمارك، بالعمل على تمثيل ليبيا في الخارج أحسن تمثيل، مؤكدين حرصهم على تطوير علاقات ليبيا مع الدول الموفدين إليها. (وال _ طرابلس) ف م / ه ع

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