المنفي يعتمد تعيين عدد من السفراء بناء على علاقات شخصية

أدى عدد من السفراء الجدد، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وذكر عدد من النشطاء أن هذه التعينات جاءت بناء على علاقتهم بمسؤولين رفيعي المستوى بالحكومة وليس لكفائتهم.

وتم تعيين إبراهيم سلطان المجبري سفير لدي جمهورية أوغندا بصفته صديق محمد المنفي، وتعيين أمل الجراري سفيرة لدى مملكة بلجيكا بصفتها صديقة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، إضافة إلى تعيين خطاب حسين محمد، سفير ليبيا لدي مملكة السويد بصفته صديق عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وابن اخت رئيس حكومة تسيير الأعمال عبدالحميد الدبيبة وسالم مديقش سفيرا لدى مملكة الدنمارك.

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