ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

08 December, 2021

أدى عدد من السفراء الجدد، صباح اليوم الأربعاء، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، قبل توجههم إلى الدول الموفدين إليها.

وأكد رئيس المجلس للسفراء، خلال مراسم أدائهم اليمين، بأن مهمة تمثيلهم لليبيا في الخارج، ينبغي أن تساهم في تعزيز علاقاتها مع الدول الموفدين لها، متمنياً لهم التوفيق في المهام المكلفين بها.

من جهتهم، تعهد السفراء، وهم إبراهيم سلطان المجبري، سفير ليبيا لدي جمهورية أوغندا، و أمل الجراري سفيرة ليبيا لدى مملكة بلجيكا، و خطاب حسين محمد، سفير ليبيا لدي مملكة السويد، و سالم مديقش، سفير ليبيا لدى مملكة الدنمارك، بالعمل على تمثيل ليبيا في الخارج أحسن تمثيل، مؤكدين حرصهم على تطوير علاقات ليبيا مع الدول الموفدين إليها.