حراك (24 ديسمبر): اقتحام مقر مفوضية انتخابات الزاوية استهداف للإرادة الشعبية

العنوان – الزاوية

أدان حراك من أجل 24 ديسمبر ماتعرضت له المفوضية العليا للانتخابات في الزاوية من هجوم واقتحام من مجموعات “راديكالية”.

وأكد الحراك أن هذه المجموعة تسعى لعرقلة الانتخابات من خلال استهدافها لمؤسسة سيادية منوط بها إجراء العملية الانتخابية والإشراف عليها.

وأشار إلى أن ماحصل يعتبر استهدافًا واضحًا للإرادة الشعبية ومصادرة لحق 2,480,000 ناخب تسلموا بطاقاتهم الانتخابية طلبا بالتغيير.

وحمل حراك من أجل 24 ديسمبر المسؤولية الكاملة لوزير الداخلية وفشله في حماية المفوضية.

وطالب الحراك المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتطبيق إجراءات رادعة في حق المعرقلين.

يشار إلى أن مليشيات مسلحة اقتحمت مقر مفوضية الانتخابات في مدينة الزاوية وقام المقتحمين بنصب خيمة داخل سور مقر المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذ اعتصام، رافعين شعارات “لا للانتخابات بدون دستور”.