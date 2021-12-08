مصلحة الجوازات تختتم دورة تدريبية حول الكشف عن وثائق السفر المزورة

أنهت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب التابعة لوزارة الداخلية، الدورة التدريبية السابعة لعناصرها التابعين لمكاتب بنغازي وسبها ورأس جدير ومصراتة وطرابلس.

وأوضحت الداخلية في بيان، أن الدورة تلقّى خلالها 20 عنصراً عاملاً في مصلحة الجوازات، تدريبات على أحدث الأساليب والطرق لكيفية التعرف على مستندات السفر المزورة وطرق الكشف عنها.

وتأتي الدورة التدريبية ضمن تفعيل أحد بنود الاتفاق المُوقّع بين مصلحة الجوازات والجنسية والشركة النمساوية، لطباعة مستندات السفر.

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