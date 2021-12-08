الخارجية الليبية تواصل فعاليات الدورة التدريبية الخاصة برفع الكفاءة

طرابلس 08 ديسمبر 2021(وال) _ واصلت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، فعاليات الدورة التدريبية للمستهدفين من موظفي الوزارة في مجال العمل السياسي والدبلوماسي.

وتأتي هذه الدورة التى انطلقت في الأول من شهر نوفمبر الماضي، تنفيذا لتعليمات وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش، بضرورة تكثيف الدورات التدريبية وخاصة المتعلقة بتدريب الدبلوماسيين للرفع من مستوى الأداء الوظيفي والكفاءة.

ويتمحور برنامج الدورة التدريبي حول القانون الدولي والأمن القومي،ج إضافة قواعد البروتوكول بشكل عام. (وال _ طرابلس) ع م / ه ع

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