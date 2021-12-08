موسكو تؤكد استعدادها للمساهمة في إنجاح عمل اللجنة العسكرية 5+5 واستقرار ليبيا

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، في بيان اليوم الأربعاء: إن “نائب وزير الخارجية الروسية بوغدانوف أكد خلال اجتماعه في مقر وزارة الخارجية الروسية باللجنة العسكرية المشتركة 5+5، استعداد بلاده للمساهمة في استقرار ليبيا وإنجاح عمل اللجنة العسكرية المشتركة حتى تحقق ما يصبوا إليه الليبيون من أمن وتنمية في ظل دولة واحدة مستقرة”.