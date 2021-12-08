موسكو تؤكد استعدادها للمساهمة في إنجاح عمل اللجنة العسكرية 5+5 واستقرار ليبيا

شدد نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، خلال اجتماعه في موسكو باللجنة العسكرية المشتركة 5+5 استعداد بلاده للمساهمة في استقرار ليبيا وإنجاح عمل اللجنة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي من أمن وتنمية.
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، في بيان اليوم الأربعاء: إن “نائب وزير الخارجية الروسية بوغدانوف أكد خلال اجتماعه في مقر وزارة الخارجية الروسية باللجنة العسكرية المشتركة 5+5، استعداد بلاده للمساهمة في استقرار ليبيا وإنجاح عمل اللجنة العسكرية المشتركة حتى تحقق ما يصبوا إليه الليبيون من أمن وتنمية في ظل دولة واحدة مستقرة”.
وأضاف البيان: أن الاجتماع الذي حضره أعضاء من البعثة الأممية وممثلون عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع في دولة روسيا تطرق إلى “اتفاق جنيف الخاص بوقف إطلاق النار وبنوده التي من أهمها إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة لتحقيق السيادة الليبية”.
وأبدى بوغدانوف “ترحيب روسيا باللجنة بكامل أعضائها وبما حققته خلال أعمالها التي قامت بها من وقف لإطلاق النار وفتح الطريق الساحلي وتأمينه وإزالة الألغام”.
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