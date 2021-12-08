اللافي يبحث مع النويري وعدد من النواب صعوبات الانتخابات

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اجتماعا اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، وعدد من أعضاء المجلس.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي، رصدته “الساعة 24″، بحث الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية، ومشروع الانتخابات، وطرق دعمها وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في طرابلس، التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور فيما بينهم، لضمان التزام كافة الأطراف بإجراء الانتخابات ونجاحها.

جدير بالذكر أن مجلس النواب أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة الانتخابات مع مفوضية الانتخابات ومجلس القضاء.

وترأس اللجنة المؤقتة النائب الهادي علي الصغير، وضمت في عضويتها 4 آخرين هم زائد هدية عطية أبو بكر، وعز الدين عبد السلام قويرب، ومحمد علي أمدور، وطلال عبد الله موسى الميهوب.

وتتولى اللجنة المشكلة متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، وتنتهي بتقديم تقريرها النهائي لعرضه على مجلس النواب في مدة أقصاها أسبوع.